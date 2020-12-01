«Локомотив» потерял шансы на выход из группы
22:59
После домашнего поражения от «Зальцбурга» (1:3) «Локомотив» лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Даже победа над «Баварией» не позволит железнодорожникам подняться на второе место (при равенстве очков с «Атлетико» выше будут испанцы за счет гола в Москве).
При этом команда Марко Николича пробьется в Лигу Европы, если обыграет мюнхенцев, а «Зальцбург» не обыграет «Атлетико».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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