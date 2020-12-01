«Локомотив» потерял шансы на выход из группы

После домашнего поражения от «Зальцбурга» (1:3) «Локомотив» лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Даже победа над «Баварией» не позволит железнодорожникам подняться на второе место (при равенстве очков с «Атлетико» выше будут испанцы за счет гола в Москве).

При этом команда Марко Николича пробьется в Лигу Европы, если обыграет мюнхенцев, а «Зальцбург» не обыграет «Атлетико».