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«Локомотив» потерял шансы на выход из группы

22:59
Мергим Бериша забивает второй гол в ворота Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мергим Бериша забивает второй гол в ворота Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После домашнего поражения от «Зальцбурга» (1:3) «Локомотив» лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Даже победа над «Баварией» не позволит железнодорожникам подняться на второе место (при равенстве очков с «Атлетико» выше будут испанцы за счет гола в Москве).

При этом команда Марко Николича пробьется в Лигу Европы, если обыграет мюнхенцев, а «Зальцбург» не обыграет «Атлетико».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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