Пресс-служба «Локомотива» опубликовала заявку на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико».

На выезд отправились 23 футболиста:

Вратари: Гильерме, Коченков, Савин

Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов

Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М.Мухин, Рыбчинский

Нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» пройдет в среду, 25 ноября. Начало — в 23.00 (мск). После трех туров у железнодорожников два очка, у «матрасников» — четыре.