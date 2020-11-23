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«Локомотив» отправился на матч с «Атлетико»: в заявке — 23 футболиста

16:20
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Локомотива» опубликовала заявку на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико».

На выезд отправились 23 футболиста:

Вратари: Гильерме, Коченков, Савин
Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов
Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М.Мухин, Рыбчинский
Нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» пройдет в среду, 25 ноября. Начало — в 23.00 (мск). После трех туров у железнодорожников два очка, у «матрасников» — четыре.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23180

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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