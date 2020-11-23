«Локомотив» отправился на матч с «Атлетико»: в заявке — 23 футболиста
16:20
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала заявку на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико».
На выезд отправились 23 футболиста:
Вратари: Гильерме, Коченков, Савин
Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов
Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М.Мухин, Рыбчинский
Нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.
Отправляемся на матч с @Atleti в следующем составе ?#АтлетикоЛоко | #UCL pic.twitter.com/Qw2fpqXMAv— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 23, 2020
Матч «Атлетико» — «Локомотив» пройдет в среду, 25 ноября. Начало — в 23.00 (мск). После трех туров у железнодорожников два очка, у «матрасников» — четыре.
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