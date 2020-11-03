VAR помог арбитру увидеть игру рукой, а Антон Миранчук не промазал с точки ?



Смотри, как «Локо» сравнял счет в игре против «Атлетико», а Суарес словил желтую за то, что подглядывал ?https://t.co/J9Yrl1tQ6r pic.twitter.com/wTq0EXY3Oy