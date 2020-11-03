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«Локомотив» — «Атлетико»: все голы матча

21:39
«Локомотив» — «Атлетико». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» — «Атлетико». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» в матче 3-го тура Лиги чемпионов принимает «Атлетико».

18-я минута. Хименес — 0:1

25-я минута. Миранчук — с пенальти — 1:1

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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