«Локомотив» — «Атлетико»: все голы матча
21:39
«Локомотив» в матче 3-го тура Лиги чемпионов принимает «Атлетико».
18-я минута. Хименес — 0:1
25-я минута. Миранчук — с пенальти — 1:1
VAR помог арбитру увидеть игру рукой, а Антон Миранчук не промазал с точки ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2020
Смотри, как «Локо» сравнял счет в игре против «Атлетико», а Суарес словил желтую за то, что подглядывал ?https://t.co/J9Yrl1tQ6r pic.twitter.com/wTq0EXY3Oy
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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