«Ливерпуль» установил рекорд по голам за сезон

«Ливерпуль» выиграл у «Вильярреала» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Все свои голы английская команда забила во втором тайме.

Как сообщает Opta, «Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон во всех турнирах. На счету команды Юргена Клоппа в этом сезоне 139 забитых мячей в 57 матчах.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.