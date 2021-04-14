В среду, 14 апреля пройдут два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», а «Боруссия» Д встретится с «Манчестер Сити». Начало — в 22.00 по московскому времени. Сделать ставку на поединки можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей.

После жеребьевки стадии 1/4 финала именно пара «Ливерпуль» — «Реал» считалась самой равной и наименее предсказуемой. В первом матче мадридцы сделали серьезную заявку на общий успех, выиграв 3:1 в отсутствии основной пары центральных защитников Рамос — Варан.

Затем в выходные «Реал» победил в класико «Барселону» (2:1), снова почти образцово проведя первый тайм. Рамос, Варан и Карвахаль не сыграют на «Энфилде», но Зидан уже научился справляться и без них.

«Ливерпуль» после поражения в Мадриде обыграл в премьер-лиге «Астон Виллу» (2:1), забив победный гол на последней минуте. Перед матчем с «Реалом» часто вспоминают великие камбэки красных — Стамбул-2005 и «Барселону"-2019.

Но есть важное обстоятельство — тогда на трибунах были десятки тысяч английских фанатов, придававших команде сил. Однако ближайшая встреча пройдет без болельщиков.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Ливерпуль» — коэффициент на его победу равен 2.00, на «Реал» — 3.50, ничья оценивается в 4.20. Однако шансов на общий успех у красных не так много. Котировка на их проход в полуфинал — 4.30, а на испанцев — 1.24.

«Ливерпуль» будет яростно атаковать и приложит все силы для того, чтобы переломить ситуацию. Однако в этом сезоне «Энфилд» перестал быть для соперников неприступной крепостью. Победа над «Астон Виллой» стала первой для красных на своем поле в 2021 году.

В восьми последних матчах на «Энфилде» команда Юргена Клоппа забила всего три мяча. Кроме того, предыдущий визит «Реала» сюда закончился победой мадридцев — 3:0. Считаем, что у хозяев будут проблемы впереди.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 2 с коэффициентом 1.54.

Что касается «Боруссии» Д и «Манчестер Сити», то победа англичан в первом матче получилась не такой убедительной — 2:1. Если бы «Сити» использовал все свои моменты, запросто могло быть 4:1 или 5:1.

В выходные команда Пепа Гвардиолы уступила на своем поле «Лидсу» (1:2), хотя целый тайм играла в большинстве. Однако очевидно, что «МС» держал в уме матч в Дортмунде — отдых получили Де Брейне, Диаш, Гюндоган, Родри и Фоден.

Тогда как у «Боруссии» повреждение получил капитан Марко Ройс и его участие в предстоящем матче под вопросом.

БЕТСИТИ считает явным фаворитом игры «Сити» — коэффициент на победу гостей равен 1.66, на «Боруссию» — 5.10, ничья оценивается в 4.40. Это же касается и прохода в полуфинал: котировка на общий успех «МС» — 1.16, на то, что дальше пойдет немецкая команда — 5.80.

«Боруссия» уже восемь матчей никому не проигрывает в Лиге чемпионов на своем поле. Хотя в соперниках за это время были «ПСЖ» и «Барселона». У «Манчестер Сити» точно такая же по длительности гостевая беспроигрышная серия в Европе.

Поэтому прогноз «СЭ»: ничья с высоким коэффициентом 4.40.

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