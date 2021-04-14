УЕФА не будет переносить финал ЛЧ, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в Турции

УЕФА не планирует переносить финал Лиги чемпионов, запланированный в Стамбуле, в другую страну.

«Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года состоится 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Стамбула, как и планировалось», — цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА 13 апреля.

В понедельник, 12 апреля, Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По данным Минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране за 13 апреля опять составил 59187 человек.