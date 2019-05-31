"Ливерпуль" прилетел в Мадрид на финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" приземлился в Мадриде, где на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится финальный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
Встреча пройдет в субботу, 1 июня. Начало – в 22.00 по московскому времени.
В полуфинале мерсисайдцы оказались сильнее "Барселоны" (0:3, 4:0), "шпоры" по сумме двух встреч прошли "Аякс" (0:1, 3:2).
We've landed in Madrid. ✈️🇪🇸#UCLfinal pic.twitter.com/L9K6DzU0vS— Liverpool FC (@LFC) 31 мая 2019 г.
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