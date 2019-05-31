"Ливерпуль" прилетел в Мадрид на финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" приземлился в Мадриде, где на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится финальный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"​.

Встреча пройдет в субботу, 1 июня. Начало – в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале мерсисайдцы оказались сильнее "Барселоны" (0:3, 4:0), "шпоры" по сумме двух встреч прошли "Аякс" (0:1, 3:2).

"Ливерпуль" назвал заявку на финал Лиги чемпионов