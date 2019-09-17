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«Лион» — «Зенит»: Депай сравнял счет в матче

21:03
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай забил гол с пенальти на 50-й минуте матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита».

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев, который заменил нападающего Сердара Азмуна на 46-й минуте встречи, сфолил на Депае в штрафной площади российской команды. Главный арбитр матча Рюдди Бюке указал на 11-метровый.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Лион» — «Зенит».

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Лион — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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