«Лион» — «Зенит»: Депай сравнял счет в матче
21:03
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай забил гол с пенальти на 50-й минуте матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита».
Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев, который заменил нападающего Сердара Азмуна на 46-й минуте встречи, сфолил на Депае в штрафной площади российской команды. Главный арбитр матча Рюдди Бюке указал на 11-метровый.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Лион» — «Зенит».
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