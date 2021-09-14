Киевское «Динамо» и «Бенфика» не выявили победителя
«Бенфика» и «Динамо» Киев (0:0) разошлись миром в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
У португальского и киевского клубов по одному баллу в группе E. Лидирует «Бавария» с тремя очками.
Лига чемпионов
Группа E, 1-й тур
«Динамо К» (Украина) — «Бенфика» (Португалия) — 0:0
«Динамо К» (Украина): Бойко, Кендзера, Миколенко, Сирота, Забарный, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена (Караваев, 76), Цыганков (Вербич, 76), Шкурин (Гармаш, 60).
«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Жилберту (Лазаро, 59), Гримальдо, Морату, Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 90), Вайгль, Эвертон (Радоньич, 59), Яремчук (Нуньес, 60).
Предупреждения: Рафа Силва, 21. Яремчук, 44. Сидорчук, 52. Вайгль, 72. Забарный, 73. Гармаш, 82.
Удаление: Гармаш, 83.
Судья: Тэйлор (Англия).
14 сентября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».
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