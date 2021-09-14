Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Киевское «Динамо» и «Бенфика» не выявили победителя

14 сентября 2021, 23:53
Теги:

«Бенфика» и «Динамо» Киев (0:0) разошлись миром в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

У португальского и киевского клубов по одному баллу в группе E. Лидирует «Бавария» с тремя очками.

Лига чемпионов

Группа E, 1-й тур

«Динамо К» (Украина) — «Бенфика» (Португалия) — 0:0

«Динамо К» (Украина): Бойко, Кендзера, Миколенко, Сирота, Забарный, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена (Караваев, 76), Цыганков (Вербич, 76), Шкурин (Гармаш, 60).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Жилберту (Лазаро, 59), Гримальдо, Морату, Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 90), Вайгль, Эвертон (Радоньич, 59), Яремчук (Нуньес, 60).

Предупреждения: Рафа Силва, 21. Яремчук, 44. Сидорчук, 52. Вайгль, 72. Забарный, 73. Гармаш, 82.

Удаление: Гармаш, 83.

Судья: Тэйлор (Англия).

14 сентября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша сокрушила Россию. Леон разрывал как никогда
С кем из знаков зодиака лучше никогда не пить
Парень получил ножевое ранение в Москве, спасая девочку от похитителей
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры