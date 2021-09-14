Турнирная таблица группы «Зенита» в Лиге чемпионов на 14 сентября

«Зенит» на выезде уступил английскому «Челси» со счетом 0:1 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

В другом матче группы H «Ювентус» в гостях разгромил «Мальме» со счетом 3:0.

Турнирное положение в квартете после первого тура выглядит следующим образом:

«Ювентус» — 3 очка (1 матч), «Челси» — 3 (1), «Зенит» — 0 (1), «Мальме» — 0 (1)