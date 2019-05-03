Официальный Твиттер "Барселоны" прокомментировал список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Официальный Твиттер "Барселоны" прокомментировал список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Ранее стало известно, что на это звание претендуют Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона"), Френки де Йонг и Донни ван де Бек (оба - "Аякс").
- Да ладно, Лига чемпионов, ты серьезно? - говорится в сообщении Твиттера каталонцев. Очевидно, в клубе считают Лионеля Месси единственным достойным претендентом на это звание.
В матче 1/2 финала с "Ливерпулем" (3:0) Месси сделал дубль и забил свой 600-й мяч в клубной карьере.
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