Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание и результаты первых матчей

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов.
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"
9 апреля. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.45).
Ответный матч – 17 апреля.
9 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22.00 (Матч ТВ – 21.55).
Ответный матч – 17 апреля.
"Манчестер Юнайтед" – "Барселона"
10 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22.00.
Ответный матч – 16 апреля.
10 апреля. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22.00.
Ответный матч – 16 апреля.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игры
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