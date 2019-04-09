13:00 | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание и результаты первых матчей

Пары четвертьфиналистов ЛЧ-2018/19. Фото AFP
Пары четвертьфиналистов ЛЧ-2018/19. Фото AFP
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Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

9 апреля. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн". 22.00 (Матч Футбол 2 – 21.45).

Ответный матч – 17 апреля.

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити

"Ливерпуль" – "Порту"

9 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22.00 (Матч ТВ – 21.55).

Ответный матч – 17 апреля.

Ливерпуль - Порту

"Манчестер Юнайтед" – "Барселона"

10 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22.00.

Ответный матч – 16 апреля.

Манчестер Юнайтед - Барселона

"Аякс" – "Ювентус"

10 апреля. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22.00.

Ответный матч – 16 апреля.

Аякс - Ювентус

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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