Лига чемпионов, 1/2 финала: расписание матчей и трансляции
21:45
Решающие стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдут в формате «Финала восьми» на двух стадионах в Лиссабоне. На очереди — полуфиналы.
18 августа, вторник. Начало — 22.00 (мск)
«Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)
Трансляция матча на «Матч ТВ»
19 августа, среда. Начало — 22.00 (мск)
«Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия)
Трансляция матча на «Матч ТВ»
Финал — 23 августа.
Сетка «Финала восьми». Фото «СЭ»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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