Лига чемпионов, 1/2 финала: расписание матчей и трансляции

Решающие стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдут в формате «Финала восьми» на двух стадионах в Лиссабоне. На очереди — полуфиналы.

18 августа, вторник. Начало — 22.00 (мск)

«Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

Трансляция матча на «Матч ТВ»

19 августа, среда. Начало — 22.00 (мск)

«Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия)

Трансляция матча на «Матч ТВ»

Финал — 23 августа.