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Лига чемпионов, 1/2 финала: расписание матчей и трансляции

21:45
Кто сыграет в финале Лиги чемпионов? Фото Reuters Сетка «Финала восьми». Фото "СЭ"
Кто сыграет в финале Лиги чемпионов? Фото Reuters
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Решающие стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдут в формате «Финала восьми» на двух стадионах в Лиссабоне. На очереди — полуфиналы.

18 августа, вторник. Начало — 22.00 (мск)
«Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)
Трансляция матча на «Матч ТВ»

19 августа, среда. Начало — 22.00 (мск)
«Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия)
Трансляция матча на «Матч ТВ»

Финал — 23 августа.

Сетка «Финала восьми». Фото "СЭ"
Сетка «Финала восьми». Фото «СЭ»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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