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Сегодня, 21:45

Лига чемпионов «МЮ» — «Бавария» и игры «Реала» и «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матчей 12 декабря

12 декабря в 23.00 мск состоятся 6 матчей группового турнира Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Томас Тухель, главный тренер ФК «Бавария».
Фото Reuters

12 декабря в 23.00 по московскому времени состоятся 6 матчей 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На сайте «СЭ» будет текстовая-онлайн трансляция в перекличке всех матчей игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на нашем сайте. Также телеканал «Матч Премьер» проведет перекличку всех игр в 22.45 мск.

Группа А

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

23.00. «Копенгаген» — «Галатасарай»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Арена»

Группа C

23.00. «Наполи» — «Брага»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23.00. «Унион» — «Реал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

Группа D

23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на matchtv.ru

Расписание всех матчей игрового дня в Лиги чемпионов 12 декабря ищите на нашем сайте.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Галатасарай
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Юнайтед
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