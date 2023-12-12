12 декабря в 23.00 по московскому времени состоятся 6 матчей 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На сайте «СЭ» будет текстовая-онлайн трансляция в перекличке всех матчей игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на нашем сайте. Также телеканал «Матч Премьер» проведет перекличку всех игр в 22.45 мск.

Группа А

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ»

23.00. «Копенгаген» — «Галатасарай»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Арена»

Группа C

23.00. «Наполи» — «Брага»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23.00. «Унион» — «Реал»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

Группа D

23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на matchtv.ru

Расписание всех матчей игрового дня в Лиги чемпионов 12 декабря ищите на нашем сайте.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры