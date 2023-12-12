Главный тренер «Антверпена» считает, что команда может обыграть «Барселону»

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов.

«В первом туре они обыграли нас со счетом 5:0, перед этим обыграв „Бетис“. Теперь они проиграли 2:4 „Жироне“, и выиграть у них со счетом 4:2 было бы неплохо. Они были чемпионами в прошлом году, играя чуть хуже, но это ничего не значит. Возможна ли победа над „Барсой“? Думаю, да. Дома мы сыграли хорошо. Если болельщики нам помогут, мы этого добьемся. Я чувствую, что у нас есть шанс. Мы хотим завершить выступление в Лиге чемпионов красиво», — приводит слова Боммела AS.

В среду, 13 декабря, «Антверпен» примет «Барселону» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Босейлстадион» и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Антверпен» проиграл все 5 матчей и занимает последнее место в группе H.