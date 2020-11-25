Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей 25 ноября

12:45
«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Мадриде. Фото AFP
«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Мадриде. Фото AFP
Второй игровой день 4-го тура группового раунда.

Группа A

Атлетико — Локомотив

25 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 23.00 (Матч ТВ — 22.55).

Атлетико — Локомотив

Бавария — Зальцбург

25 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).

Бавария — Зальцбург

Группа B

Боруссия М — Шахтер

25 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 20.55 (Матч ТВ — 20.40).

Боруссия М — Шахтер Д

Интер — Реал

25 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50).

Интер — Реал

Группа C

Олимпиакос П — Манчестер Сити

25 ноября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 20.55 (Матч Футбол 2 — 20.40).

Олимпиакос П — Манчестер Сити

Марсель — Порту

25 ноября. Марсель. Стадион «Велодром». 23.00 (Матч Арена — 22.45).

Марсель — Порту

Группа D

Аякс — Мидтьюлланн

25 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 1.00).

Судья: Карасев (Россия).

Аякс — Мидтьюлланн

Ливерпуль — Аталанта

25 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).

Ливерпуль — Аталанта

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир