Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей 25 ноября
12:45
Второй игровой день 4-го тура группового раунда.
Группа A
25 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 23.00 (Матч ТВ — 22.55).
25 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).
Группа B
25 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 20.55 (Матч ТВ — 20.40).
25 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50).
Группа C
25 ноября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 20.55 (Матч Футбол 2 — 20.40).
25 ноября. Марсель. Стадион «Велодром». 23.00 (Матч Арена — 22.45).
Группа D
25 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 1.00).
Судья: Карасев (Россия).
25 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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