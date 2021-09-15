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Левандовски заявил, что «Бавария» ехала в Барселону за победой

03:26

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что мюнхенцы ехали в Испанию за тремя очками.

«Мы приехали сюда за победой. «Барса» всегда опасна у себя на «Камп Ноу», но мы контролировали ход этого матча и показали, что приехали сюда за тремя очками», — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.

Барселона — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032728--barcelona-vs-bayern/

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Евгений Козинов все материалы автора

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