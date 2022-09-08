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Сегодня, 03:06

Левандовски обошел Бензема по голам в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Виктории» (5:1). Он забил на 34-й, 48-й и 67-й минутах встречи.

Теперь на счету 34-летнего поляка 89 голов в 107 матчах главного еврокубкового турнира. По этому показателю он вышел на чистое третье место в истории, обойдя Карима Бензема, выступающего за «Реал». У француза — 86 мячей.

Лидирует в списке Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), забивший 140 голов в Лиге чемпионов, а на втором месте идет Лионель Месси («ПСЖ») с 125 мячами.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Баварией», а «Виктория» сыграет против «Интера». Матчи пройдут 13 сентября.

Карим Бензема
Роберт Левандовски
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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