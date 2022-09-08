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Сегодня, 03:29

Мбаппе, Левандовски, Зелиньски и Сане претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду прошли первые матчи групповой стадии.

На почетное звание претендуют Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Петр Зелиньски («Наполи») и Лерой Сане («Бавария»).

На этой неделе «ПСЖ» выиграл у «Ювентуса» (2:1), «Бавария» на выезде переиграла «Интер» (2:0), «Наполи» разгромил «Ливерпуль» (4:1), а «Барселона» обыграла «Викторию» (5:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Килиан Мбаппе
Лерой Сане
Петр Зелиньски
Роберт Левандовски
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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