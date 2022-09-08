Мбаппе, Левандовски, Зелиньски и Сане претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду прошли первые матчи групповой стадии.

На почетное звание претендуют Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Петр Зелиньски («Наполи») и Лерой Сане («Бавария»).

На этой неделе «ПСЖ» выиграл у «Ювентуса» (2:1), «Бавария» на выезде переиграла «Интер» (2:0), «Наполи» разгромил «Ливерпуль» (4:1), а «Барселона» обыграла «Викторию» (5:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.