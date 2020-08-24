Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2019/20.

Поляк забил 15 мячей (два из них — с пенальти) в 11 матчах турнира. Кроме того, он сделал шесть голевых передач, сообщает сайт УЕФА.

Форварду мюнхенцев не хватило двух мячей до повторения рекорда Криштиану Роналду, забившего 17 голов в Лиге чемпионов-2013/14.