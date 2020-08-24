Левандовски — лучший бомбардир ЛЧ-2019/20. Ему не хватило двух голов до рекорда Криштиану Роналду
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2019/20.
Поляк забил 15 мячей (два из них — с пенальти) в 11 матчах турнира. Кроме того, он сделал шесть голевых передач, сообщает сайт УЕФА.
Форварду мюнхенцев не хватило двух мячей до повторения рекорда Криштиану Роналду, забившего 17 голов в Лиге чемпионов-2013/14.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми