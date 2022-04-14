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Хендерсон заявил, что игроки «Ливерпуля» расстроены тремя пропущенными голами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон оценил ответный матч против «Бенфики» и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Я думаю, мы могли добиться большего, могли забить больше голов в первом тайме. Команда действовала хорошо, но мы разочарованы пропущенными голами. Знали, что будет тяжело. Мы прошли дальше и это самое главное», — приводит слова Хендерсона BBC.

Футболист также высказался о встрече с «Вильярреалом» в полуфинале ЛЧ.

«Они выбили сильные команды. «Вильярреал» хорошая команда, и это будет сложный матч. Мы должны быть готовы выложиться по полной и, надеюсь, сможем выйти в финал. Хотим сделать большой рывок, чтобы успешно соревноваться во всех турнирах», — добавил Хендерсон.

В первой игре «Ливерпуль» выиграл «Бенфику» со счетом 3:1, а ответная втреча завершилась вничью (3:3). По сумме двух матчей (6:4) английский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Следующим соперником команды Юргена Клоппа будет «Вильярреал», который прошел «Баварию».

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/57740784?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=62573cbcb1e16c43aefe61b4%26%27We%27ll%20need%20to%20give%20everything%20to%20beat%20Villarreal%27%262022-04-13T21%3A14%3A29.020Z&ns_fee=
Джордан Хендерсон
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