Хендерсон заявил, что игроки «Ливерпуля» расстроены тремя пропущенными голами

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон оценил ответный матч против «Бенфики» и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Я думаю, мы могли добиться большего, могли забить больше голов в первом тайме. Команда действовала хорошо, но мы разочарованы пропущенными голами. Знали, что будет тяжело. Мы прошли дальше и это самое главное», — приводит слова Хендерсона BBC.

Футболист также высказался о встрече с «Вильярреалом» в полуфинале ЛЧ.

«Они выбили сильные команды. «Вильярреал» хорошая команда, и это будет сложный матч. Мы должны быть готовы выложиться по полной и, надеюсь, сможем выйти в финал. Хотим сделать большой рывок, чтобы успешно соревноваться во всех турнирах», — добавил Хендерсон.

В первой игре «Ливерпуль» выиграл «Бенфику» со счетом 3:1, а ответная втреча завершилась вничью (3:3). По сумме двух матчей (6:4) английский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Следующим соперником команды Юргена Клоппа будет «Вильярреал», который прошел «Баварию».