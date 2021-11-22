Лерой Сане: «Хочу выйти на тот уровень, на котором был до травмы»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане перед матчем Лиги чемпионов с киевским «Динамо» рассказал о своем состоянии после травмы.

«Я стараюсь переводить негативную энергию в позитивную, — цитирует футболиста официальная страница «Баварии» Вконтакте. — Сейчас в плане физической подготовки я чувствую себя очень хорошо, я вошел в хороший ритм.

Я хотел показать, что я умею и снова выйти на тот уровень, на котором я был до травмы. Я снова добился хорошего прогресса».

Матч «Динамо» — «Бавария» состоится 23 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.