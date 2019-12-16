Леонардо: «Для Тухеля игра с «Боруссией» будет особенной»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо считает, что противостояние с дортмундской «Боруссией» будет ярким. Эти соперники встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Жребий непростой. «Боруссия» — команда играющая. Но наш тренер ее хорошо знает. Для него противостояние будет особенным, — цитирует AFP Леонардо. — Мы все еще в поиске более атакующей игры. Может получиться интересное противостояние. Тухель вырос как тренер именно в Дортмунде. Встречи будут зрелищными, потому что и мы, и «Боруссия» любим атаковать. Но придется всерьез напрячься. Нужно минимизировать ошибки.