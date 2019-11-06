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Леонардо Бонуччи: «Гол Косты принес три очка, а мое спасение принесло бы «Ювентусу» лишь одно»

6 ноября 2019, 23:43
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился эмоциями от победного гола Дугласа Косты в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:2).

— Что важнее: гол Косты или мое спасение? Гол позволил нам взять три очка, а мое спасение позволило бы взять лишь одно очко, но это все равно было важно, — цитирует Бонуччи Sky Sport. —  Команда приспосабливается, играет в футбол, который от нас хочет тренер. Мы достигли первой цели в сезоне, теперь наши мысли о воскресенье, потому что мы хотим хорошо закрыть этот мини-цикл игр.

Мы должны были улучшить контроль мяча на поле, как только его потеряли. Хозяева перешли на контратаки и в первом тайме в этом преуспели. Во втором тайме контратак было намного меньше, потому что мы повысили давление. Несколько раз мы успешно провели атаки и в итоге заработали три очка.

«Ювентус» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В активе туринцев 10 очков, подопечные Юрия Семина с 3 очками располагаются на третьем месте в группе D.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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