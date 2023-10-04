Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, вышедшим в стартовом составе

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

Испанец появился на поле в матче против «Порту» в возрасте 16 лет и 83 дня. Он стал самым молодым игроком в истории турнира, вышедшим в стартовом составе своей команды.

Предыдущим обладателем рекорда был нигериец Селестин Бабаяро, который сыграл за «Андерлехт» в Лиге чемпионов в 16 лет и 86 дней.

В текущем сезоне Ямаль провел 9 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.