«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Лацио» — «Фейеноорд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лацио» в первых трех турах группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) дома, одолела «Селтик» (2:1) и проиграла «Фейеноорду» (1:3). В своей группе римляне набрали 4 очка и занимают 3-е место после трех туров.

«Фейеноорд» дома одержал победу над «Селтиком» (2:0), уступил на выезде «Атлетико» (2:3) и обыграл «Лацио» (3:1). Команда занимает 1-е место, набрав 6 очков.