Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об ожиданиях от матча с «Миланом» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Я оптимист по натуре. Мы играем с очень хорошей командой на историческом стадионе и в сложной группе. Я настроен оптимистично, потому что игроки находятся в хорошей форме и хотят показать отличную игру. У нас есть очень четкое представление, как мы хотим сыграть. Мы хотим владеть мячом больше, чем «Милан», и создавать больше моментов», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Миланом» 7 ноября. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Перед матчем парижане с 6 очками занимают второе место в группе F, уступая лидирующей «Боруссии» на одно очко. «Милан» с 2 очками замыкает квартет.