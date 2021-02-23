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«Лацио» — «Бавария»: Левандовски открыл счет

23:13
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«Бавария» открыла счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

На девятой минуте после неточного паса на вратаря от Матео Музаккьо мяч перехватил Роберт Левандовски и воспользовался возможностью вывести свою команду вперед. Счет матча — 1:0 в пользу «Баварии».

Лацио — Бавария

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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