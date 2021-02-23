«Бавария» открыла счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

На девятой минуте после неточного паса на вратаря от Матео Музаккьо мяч перехватил Роберт Левандовски и воспользовался возможностью вывести свою команду вперед. Счет матча — 1:0 в пользу «Баварии».