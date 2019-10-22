Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

La Gazzetta dello Sport считает, что Дибала сыграет в стартовом составе против «Локомотива»

10:40
Теги:

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Локомотива», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Партнером аргентинца по атаке должен стать Криштиану Роналду.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» начнется в 22.00 по московскому времени.

Ювентус — Локомотив

Опрос

проголосовало: 4452
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир