La Gazzetta dello Sport считает, что Дибала сыграет в стартовом составе против «Локомотива»
10:40
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Локомотива», утверждает La Gazzetta dello Sport.
Партнером аргентинца по атаке должен стать Криштиану Роналду.
Матч «Ювентус» — «Локомотив» начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур