La Gazzetta dello Sport считает, что Дибала сыграет в стартовом составе против «Локомотива»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Локомотива», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Партнером аргентинца по атаке должен стать Криштиану Роналду.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» начнется в 22.00 по московскому времени.