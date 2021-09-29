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Куртуа отметил игру футболистов «Шерифа» в матче против «Реала» в Лиге чемпионов

10:16
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:2).

«Мы пропустили два гола, которые были отлично исполнены. Мы стремимся к победе и делаем для этого все, но нужно защищаться. Вратарь соперников провел отличную игру, мяч не хотел залетать в его ворота. В составе «Шерифа» есть быстрые игроки, и это осложнило нам жизнь. Мы не смогли преуспеть в прессинге. Такие дни случаются.

Недавно мы очень легко забили в ворота «Сельты» и «Мальорки», а теперь проиграли, забив один гол с пенальти. Второй гол соперника был отличным, иногда такое случается", — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

«Шериф» набрал 6 очков и лидирует в группе D. У «Реала» 3 очка и второе место.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/09/28/casemiro-hay-que-tener-mas-atencion-defensivamente

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Екатерина Савостина все материалы автора

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