Куртуа отметил игру футболистов «Шерифа» в матче против «Реала» в Лиге чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:2).

«Мы пропустили два гола, которые были отлично исполнены. Мы стремимся к победе и делаем для этого все, но нужно защищаться. Вратарь соперников провел отличную игру, мяч не хотел залетать в его ворота. В составе «Шерифа» есть быстрые игроки, и это осложнило нам жизнь. Мы не смогли преуспеть в прессинге. Такие дни случаются.

Недавно мы очень легко забили в ворота «Сельты» и «Мальорки», а теперь проиграли, забив один гол с пенальти. Второй гол соперника был отличным, иногда такое случается", — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

«Шериф» набрал 6 очков и лидирует в группе D. У «Реала» 3 очка и второе место.