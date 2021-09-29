Клопп впечатлен выступлением воспитанника «Ливерпуля» Джонса в матче с «Порту»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру полузащитника Кертиса Джонса в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Порту» (5:1).

«Кертис провел неплохой матч. До игры у него были проблемы со здоровьем, врач говорил, что нам нужно внимательнее следить за ним. Тем не менее он действительно здорово сыграл, был практически везде, вовлечен в каждую атаку. Он устроил первый гол своим ударом, с которым вратарь не смог справиться, он помогал в других эпизодах, а также прекрасно действовал в обороне. Я впечатлен, Кертис, продолжай!» — приводит Goal слова Клоппа.

Джонс — воспитанник «Ливерпуля». В матче с «Порту» 20-летний англичанин стал автором трех результативных передач.