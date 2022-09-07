Куртуа объяснил, почему «Реал» не забил «Селтику» в первом тайме матча Лиги чемпионов

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Селтиком» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Первый тайм был трудным, потому что это домашняя арена «Селтика», и они серьезно атаковали. Я не думаю, что мы были в лучшей форме в самом начале. Когда мы привыкли к высокому темпу матча, мы стали сильнее, и победа стала заслуженной. Мы в хорошей физической форме, как команда, и ребята, которые вышли на замену, сильно добавили», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Во втором туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Лейпцига». Матч состоится 14 сентября.