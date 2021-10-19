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Куман рассказал, будет ли «Барселона» держать в уме эль-класико перед матчем с киевским «Динамо»

18:11
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман перед матчем Лиги чемпионов с киевским «Динамо» рассказал, будет ли он думать об игре с «Реалом».

«Будем ли мы держать в уме эль-класико? Ближайшая игра всегда самая важная, — цитирует Кумана «Динамо» Киев от Шурика» 19 октября. — Все мы зависим от наших результатов, и мы работаем в стране, где все очень преувеличено.

В последнее время большие команды улучшились, а «Барса» понизила свой уровень. Я не знаю почему. Сегодня есть команды, у которых баланс в составе, скамейка запасных со многими игроками из других стран и лучшая экономическая ситуация".

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 20 октября. Начало в 19.45 по московскому времени. 24 октября «Барса» примет «Реал» в чемпионате Испании. Эта игра начнется в 19.15 мск.

Дополнительная информация:

https://dynamo.kiev.ua/news/377650-press-konferentsiya-ronald-kuman-zavtra-myi-riskuem-svoim-buduschim-v-lige-chempionov

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Евгений Петров все материалы автора
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