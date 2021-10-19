Икарди пропустит матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом» из-за расставания с женой
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом», сообщает L'Equipe.
По информации источника, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассчитывал на форварда в предстоящей встрече, но Икарди не примет участия в игре, потому что плохо себя чувствует после расставания с женой Вандой Нарой.
17 октября Ванда заявила об измене нападающего в своих соцсетях. Позже она удалила из своего профиля все фотографии с мужем.
По информации СМИ, у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес (полное имя — Мария Эухения Суарес Риверо).
Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» пройдет 19 октября, начало — в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Psg-mauro-icardi-absent-contre-leipzig-en-ligue-des-champions/1293132
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