Куман похвалил «Барселону» за игру в обороне в матче с киевским «Динамо»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман похвалил свою команду за игру в обороне в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0).

«Наша защита отлично поработала, «Динамо» не смогло создать ни одного опасного момента. Конечно, мы должны были забивать еще, потому что счет 1:0 — это всегда трудности до конца матча, но мы хорошо действовали без мяча и играли интенсивно», — приводит пресс-служба «сине-гранатовых» слова Кумана.

? Manager @RonaldKoeman says defense was ? in Bar?a's 1-0 win over Dynamo Kyiv in the @ChampionsLeague pic.twitter.com/J08b8WFJ06 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2021

«Барселона» занимает третье место в группе Е с 3 очками в 3 матчах, киевское «Динамо» идет на последней, 4-й строчке с 1 очком в 3 играх.