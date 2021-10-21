Куман похвалил «Барселону» за игру в обороне в матче с киевским «Динамо»
06:25
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман похвалил свою команду за игру в обороне в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0).
«Наша защита отлично поработала, «Динамо» не смогло создать ни одного опасного момента. Конечно, мы должны были забивать еще, потому что счет 1:0 — это всегда трудности до конца матча, но мы хорошо действовали без мяча и играли интенсивно», — приводит пресс-служба «сине-гранатовых» слова Кумана.
? Manager @RonaldKoeman says defense was ? in Bar?a's 1-0 win over Dynamo Kyiv in the @ChampionsLeague pic.twitter.com/J08b8WFJ06— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2021
«Барселона» занимает третье место в группе Е с 3 очками в 3 матчах, киевское «Динамо» идет на последней, 4-й строчке с 1 очком в 3 играх.
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