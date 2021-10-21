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Куман похвалил «Барселону» за игру в обороне в матче с киевским «Динамо»

06:25
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман похвалил свою команду за игру в обороне в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0).

«Наша защита отлично поработала, «Динамо» не смогло создать ни одного опасного момента. Конечно, мы должны были забивать еще, потому что счет 1:0 — это всегда трудности до конца матча, но мы хорошо действовали без мяча и играли интенсивно», — приводит пресс-служба «сине-гранатовых» слова Кумана.

«Барселона» занимает третье место в группе Е с 3 очками в 3 матчах, киевское «Динамо» идет на последней, 4-й строчке с 1 очком в 3 играх.

Барселона — Динамо К

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Иван Торопцев все материалы автора

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