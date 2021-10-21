Томассон прокомментировал поражение «Мальме» от «Челси»

Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон прокомментировал поражение от «Челси» (0:4) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Когда пропускаешь голы и получаешь в свои ворота пенальти, конечно, понимаешь, что можно было сыграть лучше. Но на этом уровне все происходит очень быстро. В последние годы разрыв между топовыми и остальными клубами заметно увеличился. Впрочем, команда продолжала бороться даже при счете 0:4. Ребята упорно работали вместе против очень сильного соперника», — приводит официальный сайт УЕФА слова Томассона.

«Мальме» занимает четвертое место в группе H, на счету команды 0 очков в 3 матчах. «Челси» идет на второй строчке с 6 очками в 3 играх.