Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:09

Кроос: «Не знаю, является ли «Реал» фаворитом Лиги чемпионов, но мы способны победить»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, является ли его команда фаворитом Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Я не знаю, являемся ли мы фаворитами, но, конечно, мы способны победить. У нас хорошая команда, но одного плохого дня может быть достаточно, чтобы вылететь. Тем это соревнование и хорошо — уровень здесь настолько высокий, что победить крайне сложно. Обычно мы проводим лучшие матчи против очень хороших соперников. Это мотивирует нас», — цитирует Крооса официальный сайт «Реала».

13 февраля «Реал» сыграет против «Лейпцига» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча — в 23.00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится 3 марта. Мадридский клуб не проигрывал в последних пяти встречах.

Источник: https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/futbol/primer-equipo/ruedas-de-prensa/kroos-comparece-en-rueda-de-prensa-previa-al-leipzig-real-madrid-12-02-2024
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Болельщики назвали Камилу Валиеву «королевой льда»
Исполком УЕФА утвердил размеры бонусов для участников Евро 2024
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: старт плей-офф
Сарри рассказал о настрое «Лацио» на матч с «Баварией»
«РБ Лейпциг» — «Реал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Лейпциг» — «Реал» и «Копенгаген — Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей
«Реал» готовится играть без Беллингема, Захаряна ждет проверка «ПСЖ». Лига чемпионов возвращается
Он вырос в «Барсе», принадлежит «ПСЖ», но разрывает за «Лейпциг». Хави Симонс — главная угроза для «Реала»
Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов оценил шансы «Реала» в первом матче с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости