Кроос: «Не знаю, является ли «Реал» фаворитом Лиги чемпионов, но мы способны победить»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, является ли его команда фаворитом Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Я не знаю, являемся ли мы фаворитами, но, конечно, мы способны победить. У нас хорошая команда, но одного плохого дня может быть достаточно, чтобы вылететь. Тем это соревнование и хорошо — уровень здесь настолько высокий, что победить крайне сложно. Обычно мы проводим лучшие матчи против очень хороших соперников. Это мотивирует нас», — цитирует Крооса официальный сайт «Реала».

13 февраля «Реал» сыграет против «Лейпцига» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча — в 23.00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится 3 марта. Мадридский клуб не проигрывал в последних пяти встречах.