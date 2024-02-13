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«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Трансляция матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити» начнется в 22.45
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

13 февраля «Копенгаген» на своем поле стадиона «Паркен» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Копенгаген» — «Манчестер Сити» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1» по подписке. Начало — в 22.45 мск. Самые интересные моменты встречи ЛЧ также покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

Ключевые события игры «Копенгаген» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Ответный матч 1/8 финала между командами пройдет 6 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), начало в 23.00 мск.

В прошлом сезоне «Ман Сити» тренера Хосепа Гвардиолы стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира английская команда обыграла «Интер» со счетом 1:0. Единственный гол забил испанский полузащитник Родри.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Винисиус, Эрлин Холанн, Хави Симонс. «Лейпциг» — «Реал» и «Копенгаген — Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей
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ФК Копенгаген
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