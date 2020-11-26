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Кривцов — о поражении от «Боруссии»: «Очень и очень больно»

09:54
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Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:4) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Очень и очень больно. Из-за моей ошибки мы получили пенальти в свои ворота и пропустили быстрый гол. Стандарты — наша слабая сторона. Снова пропустили дважды после стандартных положений. Не могу сказать, что мы играли ужасно, просто «Боруссия» реализовала абсолютно все свои моменты», — сказал Кривцов в эфире украинского телеканала «Футбол 2».

После четырех туров в группе В лидирует немецкий клуб с 8 очками. На втором месте «Реал» (семь баллов), далее — «Шахтер» (4 очка) и «Интер» (2 балла).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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