Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:4) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Очень и очень больно. Из-за моей ошибки мы получили пенальти в свои ворота и пропустили быстрый гол. Стандарты — наша слабая сторона. Снова пропустили дважды после стандартных положений. Не могу сказать, что мы играли ужасно, просто «Боруссия» реализовала абсолютно все свои моменты», — сказал Кривцов в эфире украинского телеканала «Футбол 2».

После четырех туров в группе В лидирует немецкий клуб с 8 очками. На втором месте «Реал» (семь баллов), далее — «Шахтер» (4 очка) и «Интер» (2 балла).