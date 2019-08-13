Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев: "Срыв трансляции матча "Краснодара" – личное решение президента "Порту"

Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев в интервью "СЭ" подробно рассказал о причинах срыва трансляции матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром". Об этом стало известно одновременно с началом встречи на стадионе "Драгау".

– Права принадлежат непосредственно клубу "Порту". Несмотря на согласование всех условий и наличия подписанного договора за полтора часа до игры клуб поменял условия и затребовал мгновенную оплату, – сказал Гордеев по телефону. – Поменяв условия, они заблокировали доступ к сигналу матча. Помимо нас ни один вещатель в Португалии не смог договориться с "Порту", поэтому вещание матча проходит только в их клубном приложении.

– Почему вы не проинформировали раньше?

– Я понимал, что анонсировать нужно было сразу – еще за полтора часа, когда было понятно, что есть проблема. Переговоры с "Порту" продолжались все время. Подключились наши коллеги из "Краснодара", но даже их усилия не смогли сгладить ситуацию. Переговоры и сейчас продолжаются, по ходу второго тайма. Мы пытаемся понять, что сподвигло "Порту" поменять условия.

– Как это объясняет "Порту"?

– Никак, просто потребовал немедленно денег. И не только нам, вообще всем вещателям. Хотя в договоре были четко прописаны сроки перевода денег… Как мы узнали, решение поменять условия принял лично президент "Порту". Мы уже договорились об оплате в конце недели, подписали договор, а он затребовал немедленной оплаты. В общем, хотел бы, пользуясь случаем, пожелать "Краснодару" удержать победный счет в этом сложнейшем матче. Вперед, "Быки"! (Александр Рогулев)

Онлайн-трансляция матча "Порту" – "Краснодар" здесь!

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