«Когда уже играть будем»? В сети активно обсуждают предстоящие матчи российских клубов в Лиге чемпионов
Российские болельщики активно обсуждают в сети предстоящие матчи отечественных клубов в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Зениту» предстоит выездной матч против «Лацио», «Краснодар» примет на своем поле «Севилью», «Локомотив» сыграет с «Атлетико» в гостях.
Россия не одерживала побед на международной арене как на клубном уровне, так и на уровне сборных, на протяжении 18 матчей.
Бура Шалаганов: «В среду будет 21 матч без побед в Европе, и не вижу предпосылок что кто-то меня переубедит».
Vovanpiter: ««Проснитесь, парни!» не работает. После 18 матчей уже 3х этажным матом заголовки надо начинать».
Nikalefed: «Вы им деньги платите реальные, за мастерство и отдачу. Им должны платить как в Грузии, Люксембурге, Исландии — 15,6 тысяч долларов в год».
RobertH: «Странные вещи происходят в РПЛ. Вот смотрел матч «Спартак» — «Динамо». Не будучи болельщиком ни той, ни другой команды, приходится оговариваться. Но ведь интересный был матч. Были моменты. А почему, когда выходят на Европу, то выглядят, как контузы какие — то? Ведь в московском дерби, по совершенно объективным показателям, были и скорости, и владение мячом, и желание. А в Европе выходят, как одеревенелые. Мое личное мнение — это идет от тренерского штаба. О чем они там говорят перед матчами и в перерывах — ну просто загадка...».
Van der sar: «Только и остаётся, что рванным флагом размахивать перед каждым евротуром и на чудо надеяться. Это уже становится традицией. Потом отползаем. Надежд на победы почти нет, ничейки — будут успехом, три очка- чудом... Но будем смотреть и болеть за наши клубы всё равно».
Виталий Татаринцев: «С чего это должны побеждать? Разве что «Краснодар», он меньше в сборной поучаствовал. А сборников еще и Черчесов погонял. Кто не травмирован или заразился коронавирусом в сборной, тех загоняли по избыточному маршруту».
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