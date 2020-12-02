Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Сколько стоит гол Берга? «Краснодар» вышел в лидеры по премиальным

2 декабря 2020, 23:15
2 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Ренн» — 1:0. Маркус Берг. Фото AFP 2 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Ренн» — 1:0. Маркус Берг. Фото AFP
2 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Ренн» — 1:0. Маркус Берг. Фото AFP
Теги:

Гол Маркуса Берга, забитый нападающим «Краснодара» в ворота «Ренна» (1:0), принес «быкам» не только первую победу в Лиге чемпионов и возможность выступить в Лиге Европы. Благодаря ему они заработали еще 2,7 миллиона евро.

Всего в активе «Краснодара» уже 18,85 миллиона, которые только в качестве бонусов заработал клуб в этом еврокубковом сезоне. Он уже обогнал «Локомотив» и «Зенит».

Помимо этого, есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

(Александр Бобров)

Краснодар — Ренн

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир