Сколько стоит гол Берга? «Краснодар» вышел в лидеры по премиальным

Гол Маркуса Берга, забитый нападающим «Краснодара» в ворота «Ренна» (1:0), принес «быкам» не только первую победу в Лиге чемпионов и возможность выступить в Лиге Европы. Благодаря ему они заработали еще 2,7 миллиона евро.

Всего в активе «Краснодара» уже 18,85 миллиона, которые только в качестве бонусов заработал клуб в этом еврокубковом сезоне. Он уже обогнал «Локомотив» и «Зенит».

Помимо этого, есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

(Александр Бобров)