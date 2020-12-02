Сколько стоит гол Берга? «Краснодар» вышел в лидеры по премиальным
2 декабря 2020, 23:15
Гол Маркуса Берга, забитый нападающим «Краснодара» в ворота «Ренна» (1:0), принес «быкам» не только первую победу в Лиге чемпионов и возможность выступить в Лиге Европы. Благодаря ему они заработали еще 2,7 миллиона евро.
Всего в активе «Краснодара» уже 18,85 миллиона, которые только в качестве бонусов заработал клуб в этом еврокубковом сезоне. Он уже обогнал «Локомотив» и «Зенит».
Помимо этого, есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.
(Александр Бобров)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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