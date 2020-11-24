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«Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

22:52
Реми Кабелла. Фото ФК "Краснодар"
Реми Кабелла. Фото ФК "Краснодар"
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«Краснодар» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В матче 4-го тура группового турнира кубанцы уступили «Севилье» (1:2). В параллельной игре группы E «Челси» обыграл «Ренн» (2:1).

На счету «Краснодара» осталось 1 очко после 4 игр, у «Челси» и «Севильи» — по 10. При этом даже если бы российская команда сыграла бы вничью, все равно лишилась бы шансов на выход в 1/8 финала, поскольку уступала бы «Севилье» по очным встречам.

Краснодар — Севилья

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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