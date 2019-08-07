"Краснодар" - "Порту": Зе Луиш обманул судью – штрафной удар назначен ошибочно

На 88-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" – "Порту" (0:1) ошибся арбитр Тобиас Штилер, назначивший штрафной удар в пользу гостей, с которого и был забит победный гол.

88-я минута матча "Краснодар" - "Порту".

Экс-спартаковец Зе Луиш "нарисовал" фол со стороны Уроша Спаича и обманул немецкого рефери, красиво упав. На самом деле нарушения правил не было. (Александр Бобров)​

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