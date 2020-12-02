«Краснодар» показал раздевалку после исторической победы над «Ренном»
2 декабря 2020, 23:55
«Краснодар» в Instagram выложил фото из раздевалки после победы над «Ренном» в групповом турнире Лиги чемпионов. Кубанцы выиграли 1:0, победа стала для них первой в основном раунде главного еврокубка. Кроме того, «Краснодар» прервал 17-матчевую безвыигрышную серию российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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