«Краснодар» показал раздевалку после исторической победы над «Ренном»

«Краснодар» в Instagram выложил фото из раздевалки после победы над «Ренном» в групповом турнире Лиги чемпионов. Кубанцы выиграли 1:0, победа стала для них первой в основном раунде главного еврокубка. Кроме того, «Краснодар» прервал 17-матчевую безвыигрышную серию российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.