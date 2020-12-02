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«Краснодар» показал раздевалку после исторической победы над «Ренном»

2 декабря 2020, 23:55
Игроки &quot;Краснодара&quot;. Фото Instagram
Игроки &quot;Краснодара&quot;. Фото Instagram
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«Краснодар» в Instagram выложил фото из раздевалки после победы над «Ренном» в групповом турнире Лиги чемпионов. Кубанцы выиграли 1:0, победа стала для них первой в основном раунде главного еврокубка. Кроме того, «Краснодар» прервал 17-матчевую безвыигрышную серию российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Краснодар — Ренн

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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