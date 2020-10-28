Полузащитник «Челси» Жоржинью не реализовал пенальти в начале матча группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Он попал в штангу, мяч отлетел в спину Матвея Сафонова и вылетел в поле. Добивание смогли заблокировать защитники «Краснодара».

АААААА! Кайо привез пенальти, но Жоржиньо попал в штангу, а от нее отскочило в Сафонова ?



? Повезло, играем дальше:https://t.co/Uyw7rczKjS pic.twitter.com/u1FLPwQenT — Матч ТВ (@MatchTV) October 28, 2020

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