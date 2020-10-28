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«Краснодар» — «Челси»: Сафонов спиной отразил пенальти

21:08
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
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Полузащитник «Челси» Жоржинью не реализовал пенальти в начале матча группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Он попал в штангу, мяч отлетел в спину Матвея Сафонова и вылетел в поле. Добивание смогли заблокировать защитники «Краснодара».

Следить за матчем «Краснодар» — «Челси» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ и по ссылке на сайте Матч ТВ

Краснодар — Челси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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