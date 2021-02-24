Голкипер «Лацио» Пепе Рейна после поражения от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) признался, что это ужасный вечер. Также он добавил, что команда готовилась сыграть иначе.

«Кошмарный вечер. Мы готовились сыграть по-другому. Теперь, конечно, нам нужно собраться, чтобы сохранить свою позитивную динамику в серии А», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейну.

Ответная встреча состоится в Германии 17 марта.