«Кошмарный вечер». Рейна — о поражении от «Баварии»
02:05
Голкипер «Лацио» Пепе Рейна после поражения от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) признался, что это ужасный вечер. Также он добавил, что команда готовилась сыграть иначе.
«Кошмарный вечер. Мы готовились сыграть по-другому. Теперь, конечно, нам нужно собраться, чтобы сохранить свою позитивную динамику в серии А», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейну.
Ответная встреча состоится в Германии 17 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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