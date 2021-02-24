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«Кошмарный вечер». Рейна — о поражении от «Баварии»

02:05
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Голкипер «Лацио» Пепе Рейна после поражения от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) признался, что это ужасный вечер. Также он добавил, что команда готовилась сыграть иначе.

«Кошмарный вечер. Мы готовились сыграть по-другому. Теперь, конечно, нам нужно собраться, чтобы сохранить свою позитивную динамику в серии А», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейну.

Ответная встреча состоится в Германии 17 марта.

Лацио — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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