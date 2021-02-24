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Индзаги рассказал о причинах поражения «Лацио» в матче с «Баварией»

02:03
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после игры с «Баварией» (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«К сожалению, на этой неделе мы сказали ребятам, что нужно сыграть в свой футбол, — цитирует специалиста Football Italia 24 февраля. — Мы слишком прочувствовали этот момент, были слишком напряженными против чемпионов мира. По сути, три из четырех голов мы забили сами вместо них. Если бы при счете 0:1 назначили пенальти в нашу пользу, это могло бы изменить игру, но в этот вечер все пошло против нас.

Естественно увидеть разочарование в раздевалке, но дойти до этой стадии — уже достижение для нас. На этом уровне нужно делать все на сто процентов правильно и надеяться, что соперник будет не в лучшем состоянии. Мы знали, с какой командой играем. Мы начали хорошо до ошибки и первого гола. Я думаю, что при счете 0:1 мы должны были бить пенальти».

Ответная игра состоится 17 марта.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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