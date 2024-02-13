Дьяков дал прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Реалом».

«Думаю, будет не легко «Реалу». Тем более игра на выезде, Беллингем — это потеря и центральные защитники. Но с «Жироной» справились в чемпионате Испании, один из лучших матчей в сезоне был у команды. В Лиге чемпионов повыше уровень сопротивления. Я не думаю, что «Реал» выиграет на выезде, может быть, сами даже на ничью сыграют, а в ответной игре, когда все восстановятся, то смогут сыграть на победу», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

13 февраля «Реал» сыграет против «Лейпцига» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 по московскому времени. Ответный матч состоится 6 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00 (мск).