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13 февраля, 21:55

Дьяков дал прогноз на матч «Лейпциг» — «Реал»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Реалом».

«Думаю, будет не легко «Реалу». Тем более игра на выезде, Беллингем — это потеря и центральные защитники. Но с «Жироной» справились в чемпионате Испании, один из лучших матчей в сезоне был у команды. В Лиге чемпионов повыше уровень сопротивления. Я не думаю, что «Реал» выиграет на выезде, может быть, сами даже на ничью сыграют, а в ответной игре, когда все восстановятся, то смогут сыграть на победу», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

13 февраля «Реал» сыграет против «Лейпцига» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 по московскому времени. Ответный матч состоится 6 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00 (мск).

Винисиус, Эрлин Холанн, Хави Симонс. «Лейпциг» — «Реал» и «Копенгаген — Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей
Источник: Vprognoze.ru
Виталий Дьяков
ФК Лейпциг
ФК Реал
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