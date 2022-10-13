Консейсау — о победе над «Байером»: «Горжусь результатом и игрой»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Байером» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это была сложная игра, типичная для Лиги чемпионов, против команды из сильного чемпионата. Игроков можно поздравить — мы выступили очень хорошо. У них было отличное отношение, высокий уровень самоотдачи. Я горжусь результатом и игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

«Порту» после четырех туров занимает 2-е место в группе B — 6 очков. «Байер» идет последним — 3 очка.